В Кашире уже на треть отремонтировали школу № 7

В Кашире уже на треть отремонтировали среднюю школу № 7. Так, строительная готовность объекта составляет более 33%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Центральной улице. Его ремонтируют в рамках госпрограммы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас на площадке трудятся 70 рабочих. Также задействованы две единицы техники. Строители завершают работы по демонтажу, ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю. Полностью завершить ремонт планируется к 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в другом учреждении Каширы — в школе № 1.