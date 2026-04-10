Паводки нового типа: эксперты обеспокоены усилением разрушительных паводков в России

Весна 2026 года в Дагестане и Башкирии наглядно продемонстрировала: наводнения в России перестали следовать привычным сценариям. Как выяснила Наука Mail , эксперты связывают это с сочетанием глобальных климатических изменений и ошибок в планировании застроек. Вместо сезонного обновления экосистем природа начинает наносить серьезный урон инфраструктуре.

Разрушительный эффект текущих паводков складывается из двух составляющих. С одной стороны, фиксируются аномальные осадки. С другой — человек сам создает условия для масштабных потопов, покрывая почву асфальтом и сужая речные русла.

Эколог Дмитрий Лисицын подчеркивает, что паводки — естественная часть работы экосистем, но их нынешний масштаб выходит за рамки «обновления». По словам эксперта, такие сильные катастрофические явления становятся именно разрушением, особенно в горных и предгорных регионах. Там резкое поступление воды активизирует эрозию и селевые потоки. Хотя в природе это не аномалия, на освоенных человеком территориях последствия всегда масштабны. Основной удар приходится на урбанизированные районы, где вода застаивается, а загрязнение накапливается и оседает.

При этом, добавляет Лисицын, происходящее нельзя считать неожиданностью. Сценарии усиления природных экстремумов давно описаны в международных климатических исследованиях. Результат глобального потепления выражается в повышении средней температуры по планете, что реализуется в том числе в нарастании амплитуды катастрофических явлений.

Доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Косицкий отмечает, что подобные ситуации происходят все чаще, особенно на юге России. Он обращает внимание на парадокс: иногда защитные сооружения сами усиливают последствия. Дамбы строят по расчетам для естественных условий, но после застройки русла сужаются, и вода поднимается выше прогнозов. Норма осадков в регионе в этом году превысила все мыслимые антирекорды. Сложность ситуации в Дагестане, по словам эксперта, заключается в стремительности малых рек: дождевая вода заставляет их выйти из берегов за несколько часов. В отличие от крупной реки вроде Амура во время наводнения 2013 года, времени на подготовку у жителей практически нет.

Что касается повторных волн паводка, прогнозировать их сложно. Интенсивные дожди часто выпадают локально, но эксперт напоминает о трагическом опыте 2012 года, когда с разницей в 12 часов вода затопила Крымск и Геленджик.

Начальник научного центра Академии гражданской защиты МЧС России Анатолий Рыбаков считает, что проблема не в том, что прогноз «не сбылся», а в неготовности системы управления к последствиям. Игнорирование антропогенных факторов (застройка, асфальтирование) и строительство дамб без учета вероятного максимума паводка приводят к трагедиям. По словам эксперта, главный акцент должен сместиться с попыток угадать событие на прогнозирование зон затопления, ущерба и обоснование превентивных мер — где отселять людей и какой запас прочности закладывать.

С этой оценкой согласна научный сотрудник НИУ ВШЭ и Института водных проблем РАН Екатерина Павлюкевич. Она поясняет, что разрушительность паводков сегодня — это результат взаимодействия двух сил. С одной стороны, экстремальные осадки усиливаются. С другой — городская среда делает ситуацию хуже. В естественных условиях почва работает как губка, замедляя сток воды.

«Водонепроницаемые покрытия — асфальт, кровли, бетонные площадки — лишают водосбор этой буферной функции: вода практически без задержки поступают в ливневую канализацию или непосредственно в русло, формируя резкий и высокий пик стока», — отмечает Павлюкевич.

Отдельную роль играет освоение пойм. Эти территории по определению предназначены для периодического затопления, но при их застройке риски взлетают до небес. Дороги и дамбы фактически поднимают уровень воды выше по течению, не давая ей растекаться естественным путем. Павлюкевич подчеркивает, что климатический фактор приобретает ключевое значение. Современные исследования подтверждают: изменение климата ведет к росту частоты экстремальных гидрологических событий. Это означает, что инфраструктура, рассчитанная на старые нормы, может оказаться бесполезной уже в ближайшие десятилетия.

Таким образом, эксперты сходятся в главном: разрушительные паводки — не случайные сбои, а закономерный итог накопленных противоречий между природой и человеком. Без пересмотра подходов к планированию и управлению рисками новые удары стихии могут принести еще большие разрушения.

