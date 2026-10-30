«Заигрывание с духовным миром не проходит бесследно»: глава пятидесятников призвал отказаться от Хэллоуина

Глава российских пятидесятников Ряховский призвал не праздновать Хэллоуин

Общество

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский призвал не праздновать Хэллоуин. По его словам, заигрывание с духовным миром не проходит бесследно, передает РИА Новости.

Как священник он абсолютно не поддерживает празднование Хэллоуина, особенно в России, и отметил, что целые индустрии нацелены на извлечение прибыли из этого «праздничного» повода, а люди воспринимают его всего лишь как развлечение.

Ряховский подчеркнул, что Россия обладает прочным духовно-ценностным фундаментом, а приобщение к чуждым западным ценностям идет вразрез с ее духовно-нравственными ориентирами. Он предупредил, что заигрывание с духовным миром, особенно когда речь идет об оккультных практиках, не проходит бесследно. Глава российских пятидесятников призвал россиян не перенимать традиции Хэллоуина, а обратить внимание на действительно важные даты и события, такие как День Реформации.

Хэллоуин, отмечаемый в ночь с 31 октября на 1 ноября, исторически был католическим праздником победы добра над злом, но в массовой культуре приобрел противоположное значение. В свою очередь 31 октября протестанты отмечают День Реформации: в 1517 году Мартин Лютер обнародовал свои «95 тезисов».

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