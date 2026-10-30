«Заигрывание с духовным миром не проходит бесследно»: глава пятидесятников призвал отказаться от Хэллоуина

Как священник он абсолютно не поддерживает празднование Хэллоуина, особенно в России, и отметил, что целые индустрии нацелены на извлечение прибыли из этого «праздничного» повода, а люди воспринимают его всего лишь как развлечение.

Ряховский подчеркнул, что Россия обладает прочным духовно-ценностным фундаментом, а приобщение к чуждым западным ценностям идет вразрез с ее духовно-нравственными ориентирами. Он предупредил, что заигрывание с духовным миром, особенно когда речь идет об оккультных практиках, не проходит бесследно. Глава российских пятидесятников призвал россиян не перенимать традиции Хэллоуина, а обратить внимание на действительно важные даты и события, такие как День Реформации.

Хэллоуин, отмечаемый в ночь с 31 октября на 1 ноября, исторически был католическим праздником победы добра над злом, но в массовой культуре приобрел противоположное значение. В свою очередь 31 октября протестанты отмечают День Реформации: в 1517 году Мартин Лютер обнародовал свои «95 тезисов».