Набрать долгов и не платить: адвокат ответил на главные вопросы о банкротстве

В первом полугодии 2026 года суды признали банкротами 277,5 тыс. граждан, при этом отказы в списании долгов выросли почти втрое, сообщает «Федресурс». Как работают современные механизмы защиты от долгов, грозит ли реальный срок за просрочки и можно ли спасти имущество, в интервью «ФедералПресс» рассказал адвокат Матвей Цзен.

По словам эксперта, за обычную невыплату кредита из-за потери доходов в тюрьму не сажают — это гражданско-правовой спор. Уголовная ответственность грозит только за изначальное мошенничество или злостное уклонение от уплаты по суду. Банкротство представляет собой строгую процедуру проверки активов, после которой списываются не все долги: алименты и компенсации вреда здоровью остаются за гражданином.

Адвокат выделил главные правила и последствия процедуры:

Доходы и долги: высокий заработок не запрещает банкротство, если ежемесячные платежи явно превышают поступления. Подать в суд можно с любой суммой долга, а бесплатный вариант через МФЦ доступен при задолженности от ₽25 тыс. до ₽1 млн.

Имущество: переписать квартиру или машину на супругу перед процедурой не получится — сделки за последние три года легко оспариваются, а общее имущество подлежит реализации (исключение составляет лишь единственное жилье без ипотеки).

Ограничения: после завершения процедуры гражданин обязан пять лет уведомлять банки о своем статусе при новых займах, а также получает запрет на руководящие должности в течение трех—десяти лет.

Матвей Цзен подчеркнул, что банкротство — это не позорное клеймо неудачника, а цивилизованный государственный инструмент для перезагрузки финансовой жизни, к которому, однако, нельзя относиться как к способу просто бесплатно избавиться от долгов.