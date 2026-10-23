«Сладкий урок». В Химках шестеро детей отравились конфетами с сахарозаменителем

В подмосковных Химках шестерым детям потребовалась медицинская помощь после употребления сладостей, которые принес в класс их 11-летний одноклассник. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ .

Согласно данным источника, мальчик принес конфеты с сахарозаменителем. После того как шесть человек их попробовали, их самочувствие ухудшилось. На место прибыли медики скорой помощи. У четверых пострадавших был диагностирован острый гастрит. Еще одному ребенку госпитализация не потребовалась — помощь была оказана амбулаторно.

«У одного ребенка также заподозрили гастрит, однако он отказался от госпитализации», – сообщается в публикации.

Причины, спровоцировавшие реакцию организма, в сообщении не уточняются.

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