В Орехово-Зуеве выпустили аромасвечи с запахами города

Молодые предприниматели из Орехово-Зуева выпустили коллекцию ароматических свечей, посвященную истории и знаковым местам родного города. Каждое изделие получило собственный запах, переносящий покупателя в конкретную точку на карте или в определенный момент прошлого. Об этом сообщили создатели коллекции, передает REGIONS .

Авторы постарались передать характер городских объектов через сочетания ароматов. Свеча, посвященная футбольному клубу «Знамя труда», пахнет свежескошенной травой, а изделие, связанное с «Зимним театром», — нотами розового шампанского. Историю первой стачки рабочих отражает композиция с запахами черного перца и кожи, а для старинного «Дома Оглоблина» выбрали аромат антикварной библиотеки.

Особое место в коллекции занимают запахи промышленного прошлого. «Никольская мануфактура» представлена сочетанием древесины и кожи, а для «Казармы на Театральной» выбрали аромат свежеиспеченного хлеба. Это прямая отсылка к истории: в 1907 году фабриканты Морозовы построили на улице Стачки 1885 года первую механизированную пекарню, запах свежего хлеба от которой доходил даже до Театральной улицы.

За необычной коллекцией стоит компания «AromaWax», которую пять лет назад основали Сергей Морозов и Андрей Колесников. Первые 30 свечей предприниматели изготовили на обычной домашней кухне и раздали родственникам и друзьям — положительные отзывы вдохновили их развивать дело. В 2022 году компаньоны арендовали первое производственное помещение площадью 80 кв. метров и начали выпускать продукцию на продажу. Уже через год площадей стало не хватать, и компания переехала в более просторное помещение в старинном здании на улице Бугрова.

Сейчас предприятие выпускает более 10 тыс. свечей и диффузоров в месяц. В ассортименте также автопарфюм, спреи для помещений и ароматические саше, а для изготовления свечей используется соевый воск. Следующим этапом станет выпуск собственной косметической линейки: специалисты уже разрабатывают рецептуры геля для душа, скраба для тела и крема для рук — тоже с узнаваемыми для местных жителей запахами родного города.