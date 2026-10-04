«От матрешки до спутника». Минпросвещения утвердило новые перечни книг и игрушек для детских садов

Минпросвещения утвердило перечни книг и игрушек для детских садов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

Министерство просвещения России утвердило примерные перечни литературных и музыкальных произведений, средств обучения, а также игрушек и игр для дошкольных образовательных учреждений. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, для детских садов также подготовлены рекомендации по оформлению пространств.

Кравцов отметил, что детей необходимо с раннего возраста знакомить с героями былин, многовековой историей, достижениями страны, семейными ценностями и самобытной многонациональной культурой. Кроме того, у дошкольников следует развивать научно-техническое и творческое мышление.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения готовит новый стандарт работы детсадов.

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