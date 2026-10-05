«Мать превратила дом в ад». Жительницу Сахалина обвинили в истязании дочерей

Жительница Сахалина предстанет перед судом за истязание двух дочерей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области направил в суд уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном истязании малолетних дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе областного следкома.

По данным следствия, фигурантка систематически применяла насилие к своим 6-летней и 8-летней дочерям. Одну из девочек женщина избивала с марта 2024 года по апрель 2025 года. Установлено не менее 27 фактов нанесения побоев и не менее 12 фактов иных насильственных действий, которые совершались «в целях наказания».

Кроме того, в январе 2026 года обвиняемая после нанесения побоев схватила ребенка за футболку на лестничной площадке. Девочка вырвалась, потеряла равновесие и упала с лестницы второго этажа, ударившись головой. В результате она получила тяжкие травмы.

Ко второй дочери обвиняемая с марта 2024 года по январь 2025 года также применяла физическую силу, нанося побои и совершая иные насильственные действия. В результате преступных действий здоровью ребенку причинен вред средней тяжести.

Как сообщили в СК, следствие собрало достаточную доказательственную базу, подтверждающую вину обвиняемой. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине жителей попросили убрать отходы из-за появления медведей.

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