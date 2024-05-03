Заморозки до -5 градусов ожидаются в Подмосковье в ночь на субботу
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Предстоящей ночью и завтра утром в Подмосковье ожидаются заморозки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, столбики термометров в регионе опустятся до отметки в минус пять градусов.
В ведомстве напомнили, что при заморозках водителям следует снижать скорость, отказаться от лишних обгонов и перестроений, а пешеходам — быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Людям, которые имеют различные астматические и сердечно-сосудистые заболевания, лучше отказаться от выхода на улицу.