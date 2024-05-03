Заморозки до -5 градусов ожидаются в Подмосковье в ночь на субботу

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, столбики термометров в регионе опустятся до отметки в минус пять градусов.

В ведомстве напомнили, что при заморозках водителям следует снижать скорость, отказаться от лишних обгонов и перестроений, а пешеходам — быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Людям, которые имеют различные астматические и сердечно-сосудистые заболевания, лучше отказаться от выхода на улицу.