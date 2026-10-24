Запах кофе по интернету: ученые создали устройство, которое передает ароматы на расстоянии

Американские исследователи из Университета Огайо разработали систему Scentronic, которая распознает запахи и передает их через интернет. Об этом сообщает журнал Science Advances (SA). Устройство представляет собой электронный нос: он улавливает вещества в воздухе и передает данные на специальный датчик, выполненный в виде браслета или ожерелья. После обработки датчик генерирует полученный аромат.

Сейчас в электронный нос встроены только шесть сенсоров. Они способны определить запах кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. В испытаниях участвовали 14 добровольцев, точность идентификации запахов составила 73%.

Ученые рассчитывают, что в будущем изобретение поможет улучшить контакт между людьми на расстоянии. Кроме того, систему планируют применять в медицине для проверки обоняния. Таким образом, разработка пока демонстрирует ограниченный набор распознаваемых ароматов, но в перспективе может найти применение как в повседневном общении, так и в диагностике.