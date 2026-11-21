Комитет по энергетике Санкт-Петербурга прокомментировал жалобы жителей на неприятный запах в районе улицы Харченко, где ровно год назад произошел крупный провал грунта. Инцидент 20 октября 2025 года был связан с аварией на канализационном коллекторе «Водоканала», что привело к экстренной эвакуации жильцов соседнего дома.

В ведомстве сообщили, что для обхода аварийного участка уже построены и введены в эксплуатацию временные обводные линии, а система водоотведения восстановлена по постоянной схеме.

Появление запаха специалисты связывают со сменой гидравлического режима работы сетей: при наполнении сооружений воздух может вытесняться через дождевые колодцы и технологические отверстия. Для нейтрализации проблемы на площадке установлена система очистки воздуха с озонированием.

Тем не менее, работы по полному устранению последствий аварии продолжаются. Завершение проектирования нового дублера коллектора запланировано на январь 2027 года, а строительно-монтажные работы должны быть окончены к концу того же года.