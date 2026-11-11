Семьи с детьми могут вернуть десятки тысяч рублей за учебу, лечение и спорт: как совместить налоговые вычеты

Родители могут одновременно пользоваться несколькими налоговыми вычетами на детей, возвращая часть уплаченного НДФЛ за обучение, медицинские услуги и спортивные занятия. При этом стандартный вычет на ребенка не исключает возможности оформления социальных вычетов. Об этом сообщили эксперты Департамента финансов Москвы, разъяснения которых приводит Банки.ру . Специалисты подчеркнули, что для получения максимальной суммы необходимо учитывать установленные законом ограничения, возраст детей и размер доходов семьи.

С 2025 года стандартный налоговый вычет составляет ₽1400 в месяц на первого ребенка, ₽2800 — на второго и ₽6000 — на третьего и каждого последующего. Для родителей детей с инвалидностью предусмотрен дополнительный вычет в размере ₽12 тыс. Единственный родитель при соблюдении установленных условий может получать вычет в двойном размере. Такая возможность также существует при отказе одного родителя от вычета в пользу другого. Однако стандартный вычет предоставляется только до месяца, в котором доход родителя с начала года превысит ₽450 тыс. Важно учитывать, что указанные суммы уменьшают налогооблагаемый доход, а не перечисляются семье целиком.

Отдельно родители могут вернуть налог с расходов на образование детей. За очное обучение ребенка до 24 лет предусмотрен вычет с суммы до ₽110 тыс. в год на каждого ребенка, что при ставке НДФЛ 13% позволяет получить до ₽14 300. Расходы на обычное лечение и спортивные занятия учитываются в рамках общего лимита социальных вычетов — ₽150 тыс. в год. При той же ставке максимальный возврат составляет ₽19 500, но этот лимит общий для соответствующих расходов, а не отдельный для каждой услуги. Вычеты на лечение и спорт предоставляются на детей до 18 лет, а при очном обучении — до 24 лет. Для возврата денег за спортивные секции организация должна входить в утвержденный перечень Минспорта. Оформить вычеты можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке при наличии необходимых сведений. Фактическая сумма возврата зависит от уплаченного НДФЛ и применяемой налоговой ставки.