Семьи с детьми могут вернуть десятки тысяч рублей за учебу, лечение и спорт: как совместить налоговые вычеты
Департамент финансов Москвы объяснил, как совместить налоговые вычеты на детей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Родители могут одновременно пользоваться несколькими налоговыми вычетами на детей, возвращая часть уплаченного НДФЛ за обучение, медицинские услуги и спортивные занятия. При этом стандартный вычет на ребенка не исключает возможности оформления социальных вычетов. Об этом сообщили эксперты Департамента финансов Москвы, разъяснения которых приводит Банки.ру. Специалисты подчеркнули, что для получения максимальной суммы необходимо учитывать установленные законом ограничения, возраст детей и размер доходов семьи.
С 2025 года стандартный налоговый вычет составляет ₽1400 в месяц на первого ребенка, ₽2800 — на второго и ₽6000 — на третьего и каждого последующего. Для родителей детей с инвалидностью предусмотрен дополнительный вычет в размере ₽12 тыс. Единственный родитель при соблюдении установленных условий может получать вычет в двойном размере. Такая возможность также существует при отказе одного родителя от вычета в пользу другого. Однако стандартный вычет предоставляется только до месяца, в котором доход родителя с начала года превысит ₽450 тыс. Важно учитывать, что указанные суммы уменьшают налогооблагаемый доход, а не перечисляются семье целиком.
Отдельно родители могут вернуть налог с расходов на образование детей. За очное обучение ребенка до 24 лет предусмотрен вычет с суммы до ₽110 тыс. в год на каждого ребенка, что при ставке НДФЛ 13% позволяет получить до ₽14 300. Расходы на обычное лечение и спортивные занятия учитываются в рамках общего лимита социальных вычетов — ₽150 тыс. в год. При той же ставке максимальный возврат составляет ₽19 500, но этот лимит общий для соответствующих расходов, а не отдельный для каждой услуги. Вычеты на лечение и спорт предоставляются на детей до 18 лет, а при очном обучении — до 24 лет. Для возврата денег за спортивные секции организация должна входить в утвержденный перечень Минспорта. Оформить вычеты можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке при наличии необходимых сведений. Фактическая сумма возврата зависит от уплаченного НДФЛ и применяемой налоговой ставки.