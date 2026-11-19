Встретить Новый год в хорошем отеле, не выезжая за границу, можно дешевле ₽200 тыс. на семью из трех человек. В зависимости от направления неделя отдыха обойдется от ₽100 до 190 тыс., однако итоговый счет может оказаться заметно выше из-за питания, развлечений и обязательных праздничных банкетов. Где россиянам выгоднее провести новогодние каникулы и какие расходы стоит предусмотреть заранее, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подмосковье, Сочи и Анапа: сколько стоит отдых у дома

Одним из вариантов для семейного отдыха остаются загородные гостиницы Подмосковья. Неделя в отеле с системой «все включено» с 29 декабря обойдется примерно в ₽160–190 тыс. рублей на троих. Если сократить поездку до пяти ночей, можно найти предложения от ₽114 тыс. рублей. При этом новогодний банкет оплачивается отдельно и может добавить к стоимости еще около ₽25 тыс.

В Сочи недельный отдых с вылетом 28 декабря и трехразовым питанием начинается примерно от ₽130 тыс. на семью. В эту сумму включены перелет и трансфер на такси между аэропортом и гостиницей. Более интересные варианты в популярных отелях с трехразовым питанием или системой «все включено» стоят ₽155–185 тыс. А за ₽300 тыс. можно выбрать качественную четырехзвездочную гостиницу с ресторанным питанием, но праздничный ужин придется оплачивать дополнительно.

В Анапе семейные туры в хорошие гостиницы с системой «все включено» и подогреваемыми бассейнами начинаются от ₽190 тыс. Перелет предусмотрен до Геленджика, далее организуется трансфер до места отдыха.

Петербург, Казань и Калининград: сколько денег брать с собой

Тем, кто предпочитает городские каникулы, стоит обратить внимание на Санкт-Петербург. Недельная поездка с перелетом, проживанием в недорогом отеле в центре и завтраками обойдется примерно от ₽100 тыс. на троих. Однако на питание семье потребуется дополнительно не менее ₽45–50 тыс., а на транспорт и развлечения — еще примерно столько же.

Если выбирать гостиницу с трехразовым питанием, стоимость тура начинается от ₽130 тыс. Хорошая четырехзвездочная гостиница в центре с таким же питанием обойдется чуть менее чем в ₽200 тыс. А за ₽300 тыс. можно провести неделю в новом отеле, расположенном в отреставрированном историческом особняке неподалеку от Летнего дворца Петра I.

Поездка в Калининградскую область с перелетом и завтраками начинается от ₽110–120 тыс. на семью. Еще около ₽45–60 тыс. придется предусмотреть на питание в городе.

В Казани недельный тур с завтраками и перелетом стоит от ₽125,3 тыс. Дополнительные расходы на еду составят примерно ₽45–60 тыс.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Алексей Селиверстов ]

Байкал и Архыз: за красивые виды придется доплатить

Любителям горного отдыха стоит присмотреться к Архызу. Поездка с перелетом и проживанием в хорошем отеле с завтраками начинается примерно от ₽100 тыс. на троих. Но это только стартовая стоимость: еще около ₽100 тыс. семье потребуется на питание и развлечения на курорте.

Новый год на Байкале также потребует более серьезного бюджета. Тур в гостиницу Листвянки с завтраками и перелетом начинается от ₽163 тыс. на троих. Дополнительно на питание можно заложить еще ₽70–80 тыс.

Банкет за отдельную плату: как новогодний ужин увеличивает бюджет

Отдельная статья расходов, о которой туристы иногда вспоминают уже после бронирования, — праздничный ужин 31 декабря. В российских гостиницах его стоимость может составлять от ₽8–10 до 30 тыс. на взрослого и от ₽3,5 до 7 тыс. на ребенка. Таким образом, семье из двух взрослых и ребенка 12 лет за новогодний банкет придется заплатить дополнительно от ₽19,5 до 67 тыс. рублей.

Причем в некоторых загородных гостиницах отказаться от праздничного ужина практически невозможно. Ресторан закрывают для обычных посетителей еще во второй половине дня, чтобы подготовить его к торжеству. В итоге туристам, которые не приобрели банкет, приходится встречать Новый год в номере или коттедже со своими продуктами.

«На три-четыре ночи на Новый год берут, как правило, только расположенные рядом загородные отели», — отметили в пресс-службе АТОР.

В ассоциации также советуют учитывать продолжительность поездки: для дальних направлений туристы обычно выбирают не менее пяти ночей, а оптимальным вариантом считают неделю. Цены на новогодние туры постоянно меняются, поэтому перед бронированием стоит уточнять не только стоимость проживания и перелета, но и обязательные доплаты за питание, праздничную программу и трансфер.