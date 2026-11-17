В роддоме Красногорска на прошлой неделе родились сразу две двойни — два мальчика и две девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Красногорской больницы, пишет REGIONS .

Двойня — событие нечастое: в последний раз о подобном в медучреждении сообщали летом этого года.

Всего за неделю в акушерском отделении Красногорской клинической больницы появились на свет 67 младенцев — 28 девочек и 39 мальчиков.

По данным заведующей роддомом Айшат Вагабовой, с начала года здесь родились 2588 детей. От недели к неделе перевес смещается то в сторону мальчиков, то в сторону девочек, но в целом за год «битву полов» пока выигрывают мальчики — 1346 против 1242. Впрочем, у девочек еще есть время выровнять ситуацию.