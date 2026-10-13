Заплатят за неудобства: в Госдуме придумали способ заставить ЖКХ реально ремонтировать трубы

Миронов: рост тарифов ЖКХ не гарантирует качество коммунальных услуг

Общество

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой введения автоматического перерасчета коммунальных платежей и выплаты прямых денежных компенсаций гражданам в случае аварий на теплосетях и срывов поставки ресурсов. Депутат Госдумы отметил, что осенний всплеск коммунальных аварий совпал с повышением тарифов, подчеркнув отсутствие связи между стоимостью услуг ЖКХ и их качеством. Кроме того, Миронов сослался на данные проверок, выявивших нарушения при расходовании 10 миллиардов рублей, выделенных на модернизацию инфраструктуры в 65 регионах страны. Об этом информирует сетевое издание Газета.Ru.

Проблема осенних аварий и необоснованность роста тарифов ЖКХ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратил внимание на массовые жалобы жителей десятков российских городов на низкую температуру в жилых домах с наступлением ночных заморозков.

По мнению парламентария, очередная волна коммунальных аварий на старте отопительного сезона наглядно демонстрирует, что регулярная индексация тарифов ЖКХ не приводит к повышению надежности и качества предоставляемых услуг.

Нарушения при модернизации сетей на 10 миллиардов рублей

Депутат напомнил о результатах летних проверок, которые вскрыли масштабные злоупотребления в сфере ЖКХ в 65 субъектах Российской Федерации. Ресурсоснабжающие организации получили от населения и государства свыше 10 млрд рублей, предназначенных для ремонта и обновления инфраструктуры, однако фактические работы выполнены не были.

Миронов охарактеризовал происходящее как жульничество, плоды которого жителям регионов приходится пожинать с приходом холодов.

Механизм автоматических компенсаций и финансовое стимулирование коммунальщиков

Для кардинального изменения ситуации в Госдуме предлагают законодательно закрепить механизм автоматического снижения стоимости услуг ЖКХ при любых сбоях, а также обязать ресурсоснабжающие компании выплачивать гражданам компенсации за причиненный комфорту ущерб.

По задумке авторов инициативы, строгие финансовые санкции за каждый факт отключения тепла или воды заставят коммунальные службы своевременно и реально инвестировать средства в ремонт котельных, сетей и смежных объектов инфраструктуры.

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