Запущенный из КНДР шар с мусором чуть не упал на президента Южной Кореи

Отправленный из Северной Кореи очередной воздушный шар с мусором рухнул аккурат на территорию президентского комплекса в Сеуле, где в этот момент работал глава государства, передает южнокорейское новостное агентство «Ренхап».

Напомним, за последние месяцы КНДР запустила по Южной корее несколько десятков воздушных шаров с мусором. Таким образом Пхеньян показывает свое недовольство возобновившимися совместными учениями соседей с военными США.

«В среду на территории президентского комплекса приземлился отправленный Северной Кореей воздушный шар с мусором», — сообщило агентство со ссылкой на Службу безопасности президента Южной Кореи.

Отмечается, что в ходе проведенного расследования заражения или опасности от упавшего объекта выявлено не было.

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