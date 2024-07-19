Трамп пообещал в случае победы на выборах восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на национальном съезде Республиканской партии заявил, что в случае победы на выборах наладит отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Приятно ладить с человеком, у которого много ядерного оружия. Я думаю, он скучает по мне, если хотите знать правду», — пошутил Трамп.

Он напомнил, что во время своего президентства установил нормальные отношения с северокорейским лидером и добился от КНДР временного прекращения ракетных испытаний.

В 2019 году Дональд Трамп стал первым президентом США, побывавшим в Северной Корее. При Джо Байдене во главе Белого дома отношения между США и КНДР вновь обострились.

Ранее на съезде партии Трамп заявил, что чувствовал себя в безопасности, даже когда во время покушения рядом с ним свистели пули.