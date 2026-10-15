Застряли в ОАЭ и отсудили почти ₽500 тыс.: туроператор заплатит за отказ искать отель

Суд обязал туроператора выплатить туристам почти ₽500 тыс. за отказ оплатить гостиницу во время вынужденного пребывания в ОАЭ. Причиной стала отмена рейса летом 2025 года. Об этом рассказал юрист Игорь Косицын, передает « ТурДом ».

Из-за обострения ирано-израильского конфликта и закрытия воздушного пространства туристы не смогли вернуться в Россию с 15 по 19 июня. Они самостоятельно оплачивали продление проживания в отеле. Изначальный рейс Air Arabia отменили. Через турагента путешественники попросили туроператора организовать размещение, но получили отказ. Авиакомпания также не предоставила гостиницу. 19 июня туристы вылетели домой, дополнительные расходы на проживание составили ₽73,5 тыс.

После возвращения они направили туроператору претензию, но тот отказался компенсировать затраты, сославшись на форс-мажор и ответственность Air Arabia. Калининский районный суд Челябинска указал: за авиаперевозку в составе турпродукта отвечает туроператор, независимо от типа рейса и страны регистрации авиакомпании. Обязанность обеспечить размещение при задержке, отмене или переносе вылета сохраняется и при обстоятельствах непреодолимой силы. Air Arabia к делу не привлекли — у перевозчика нет представительства в России.

Суд взыскал с туроператора ₽73,5 тыс. расходов на гостиницу, ₽28 665 неустойки с дальнейшим начислением, ₽15 тыс. компенсации морального вреда и штраф ₽58 582,5. Челябинский областной суд оставил решение без изменений. К моменту исполнения неустойка достигла максимума — ₽307,8 тыс. В итоге общая выплата приблизилась к ₽500 тыс. Если бы туроператор сразу удовлетворил претензию, ему хватило бы возместить ₽73,5 тыс.