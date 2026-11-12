Завалы на складах и очереди в Суварнабхуми: почему Новый год в Таиланде под угрозой

Новогодний сезон в Таиланде оказался под угрозой из-за сбоя в работе аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке: главные воздушные ворота королевства столкнулись с заторами и каскадными задержками при обработке багажа и грузов. Сбой затронул иммиграционные службы, наземный транспорт и авиакомпании, а после завалов на складах грузового терминала Thai Airways карго-перевозчики ввели жесткие ограничения на прием отправлений.

Генеральный секретарь Ассоциации тайских туристических агентов (ATTA) Адит Чайраттананон заявил, что частный сектор глубоко обеспокоен неготовностью аэропорта к последним двум месяцам 2026 года. По его словам, проблема выходит далеко за рамки переполненных терминалов и касается всей системы управления: работы авиакомпаний, иммиграционного контроля, обработки багажа и наземного транспорта. Длинные очереди и тяжелый опыт по прибытии могут отбить у иностранных гостей желание возвращаться в Таиланд. Спикер ATTA выделил три риска: падение доверия туристов, каскадный рост операционных расходов для бизнеса и потерю конкурентоспособности страны, особенно на фоне Вьетнама.

По его словам, возможности для доходов в высокий сезон у Таиланда еще есть, но способность страны принимать гостей вызывает больше опасений, чем сам спрос на путешествия: эффективность аэропорта стала вопросом национальной конкурентоспособности. Чтобы спасти сезон, ATTA предложила правительству немедленно развернуть единый оперативный центр с привлечением иммиграционной полиции и холдинга Airports of Thailand, экстренно вывести дополнительные смены офицеров на паспортный контроль и внедрить системы раннего предупреждения на базе ИИ, чтобы предотвращать коллапсы до прилета рейсов.