Дети из четырех деревень оказались в одной школе: власти отреагировали на жалобы

Жители Кемеровского округа добиваются строительства новой школы в поселке Новостройка. На обращение местной жительницы, обеспокоенной состоянием старого здания, ответили в Муниципальном центре управления администрации округа. Об этом сообщает VSE42.RU .

По словам женщины, сейчас в одной школе занимаются дети сразу из четырех населенных пунктов: Березово, Новостройка, Сухая Речка и Пугачи. При этом само здание, как утверждает местная жительница, практически не изменилось за несколько десятилетий. В нем учились еще ее родители, родившиеся в 1959 и 1960 годах.

Свое недовольство женщина выразила в комментариях на странице губернатора Кузбасса. Она поинтересовалась, когда в Новостройке появится новое образовательное учреждение, и обратила внимание на то, что нынешняя ситуация затрагивает сразу несколько населенных пунктов.

В администрации подтвердили, что школу действительно планируют построить. Подготовка к проекту началась в 2025 году: тогда провели предпроектные работы. В 2026-м приступили к проектированию, которое намерены завершить до конца года.

После этого проекту предстоит пройти следующий этап — попасть в региональную или федеральную программу. Это позволит привлечь средства, необходимые для строительства.

Пока же, как пояснили в администрации, дети занимаются в зданиях других образовательных организаций. Там, по утверждению чиновников, созданы все необходимые условия для учебного процесса.

Ранее сообщалось, что в Кемерове власти не планируют ремонтировать школу, на состояние которой жаловались местные жители.