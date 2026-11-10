Заявление эпидемиолога: варка сырой курицы полностью убивает микрофлору

Абзац: мытье сырой курицы назвали бесполезной и опасной процедурой

Общество

Академик РАН, известный эпидемиолог и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что мыть сырое куриное мясо перед кулинарной обработкой совершенно не нужно. Специалист пояснил, что любая полноценная термическая обработка — будь то варка, запекание или обжаривание — гарантированно уничтожает всю бактериальную микрофлору на поверхности и внутри птицы. Поскольку сырое куриное мясо не употребляется в пищу без готовки, предварительное ополаскивание водой становится полностью бессмысленным процессом с точки зрения пищевой безопасности, об этом сообщает интернет-издание Абзац.

Бесполезность против химикатов и стандарты кулинарии

Онищенко также подчеркнул, что обычная проточная вода не помогает избавиться от возможных химических загрязнений или остаточных веществ, применяемых при выращивании птицы, — для их контроля используются строго регулируемые лабораторные методы. Всем, кто привык промывать тушку в раковине из санитарных соображений, эпидемиолог порекомендовал ознакомиться с официальными технологическими картами приготовления блюд, находящимися в открытом доступе.

Опасность разбрызгивания бактерий по кухне

Эксперты в области биобезопасности поддерживают позицию академика, так как мытье сырого птицеводческого сырья под краном приводит к разбрызгиванию микрокапель воды с патогенами. Капли вместе со спиралевидными бактериями кампилобактер и сальмонеллой разлетаются на расстояние до метра, загрязняя чистую посуду, кухонные столешницы и прилегающие продукты питания.

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