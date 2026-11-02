Гуманитарный репортаж: как население Алешек восстанавливает быт после эвакуации

Город Алешки Херсонской области, находящийся на левом берегу Днепра в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, переживает тяжелый гуманитарный кризис. После подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года и разрушения инфраструктуры населенный пункт оказался практически в полной изоляции: там отсутствуют электроснабжение, централизованный газ и стабильная связь, а дороги заминированы и простреливаются беспилотниками. Корреспонденты издания « Лента.ру » побывали в регионе и записали свидетельства жителей, покинувших Алешки в ходе гуманитарной операции 30 октября 2026 года или сумевших выбраться самостоятельно.

Эвакуированные граждане описывают экстремальные условия повседневного выживания. По словам переселенцев, с начала 2026 года в город прекратился регулярный подвоз продуктов и гуманитарных грузов из-за высокого риска подрывов транспортных средств на минах. Цены на оставшиеся продукты на местных рынках достигали критических отметок, а получить пенсии не представлялось возможным из-за неработающей финансовой системы. Жители выживали за счет запасов муки, домашних огородов и переработки зерна на бытовых кофемолках.

Серьезную угрозу для гражданского населения представляют непрекращающиеся удары FPV-дронов и тяжелых беспилотников. Горожане отмечают, что прилетам и поджогам подвергаются частные жилые дома, автомобили, велосипеды и люди, передвигающиеся за водой или продуктами. Из-за отсутствия регулярного коммунального сообщения и опасности атак заминированные улицы и трассы долгое время оставались опасными для передвижения, а число пострадавших среди мирных жителей существенно превышало официальные сводки.

Несмотря на эвакуацию части населения в ПВР Краснодарского края, часть жителей Алешек и соседних сел (Казачьи Лагери, Раденск) отказывается покидать родные места, мотивируя это преклонным возрастом, уходом за немобильными родственниками, привязанностью к дому и надеждой на скорое восстановление мира.