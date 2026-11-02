Гуманитарный репортаж: как население Алешек восстанавливает быт после эвакуации

Жители Алешек рассказали о выживании под обстрелами и ударами дронов

Общество

Город Алешки Херсонской области, находящийся на левом берегу Днепра в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, переживает тяжелый гуманитарный кризис. После подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года и разрушения инфраструктуры населенный пункт оказался практически в полной изоляции: там отсутствуют электроснабжение, централизованный газ и стабильная связь, а дороги заминированы и простреливаются беспилотниками. Корреспонденты издания «Лента.ру» побывали в регионе и записали свидетельства жителей, покинувших Алешки в ходе гуманитарной операции 30 октября 2026 года или сумевших выбраться самостоятельно.

Эвакуированные граждане описывают экстремальные условия повседневного выживания. По словам переселенцев, с начала 2026 года в город прекратился регулярный подвоз продуктов и гуманитарных грузов из-за высокого риска подрывов транспортных средств на минах. Цены на оставшиеся продукты на местных рынках достигали критических отметок, а получить пенсии не представлялось возможным из-за неработающей финансовой системы. Жители выживали за счет запасов муки, домашних огородов и переработки зерна на бытовых кофемолках.

Серьезную угрозу для гражданского населения представляют непрекращающиеся удары FPV-дронов и тяжелых беспилотников. Горожане отмечают, что прилетам и поджогам подвергаются частные жилые дома, автомобили, велосипеды и люди, передвигающиеся за водой или продуктами. Из-за отсутствия регулярного коммунального сообщения и опасности атак заминированные улицы и трассы долгое время оставались опасными для передвижения, а число пострадавших среди мирных жителей существенно превышало официальные сводки.

Несмотря на эвакуацию части населения в ПВР Краснодарского края, часть жителей Алешек и соседних сел (Казачьи Лагери, Раденск) отказывается покидать родные места, мотивируя это преклонным возрастом, уходом за немобильными родственниками, привязанностью к дому и надеждой на скорое восстановление мира.

Читайте также

Должники, льготы и мигранты: Володин перечислил ноябрьские нововведения, которые изменят жизнь россиян

Должники, льготы и мигранты: Володин перечислил ноябрьские нововведения, которые изменят жизнь россиян

Четыре финалиста: кто представит Россию в личном многоборье на ЧМ

Одна тряпка и блеск на поверхности: раскрыты три секрета профессиональных клинеров

Одна тряпка и блеск на поверхности: раскрыты три секрета профессиональных клинеров

Хурма после 50: кому помогает сердцу и щитовидке, а кому грозит камнями в желудке

Хурма после 50: кому помогает сердцу и щитовидке, а кому грозит камнями в желудке

Когда менять и сколько стоит: все о подготовке авто к зиме

Когда менять и сколько стоит: все о подготовке авто к зиме

Госдума рассмотрит поправки об упрощенном внесении параметров зданий в ЕГРН

Минюст Подмосковья напомнил НКО о необходимости своевременного обновления сведений в госреестрах

Минюст Подмосковья напомнил НКО о необходимости своевременного обновления сведений в госреестрах

Духовная чистота: В Церкви ответили на вопросы о канонических грехах

Священник Парфенов рассказал, можно ли молиться о покупке машины или мотоцикла

Новое постановление: вывоз дизеля и газойлей ограничен до 31 января 2027 года

Бабье лето: погода в Челябинске будет на 3–6 градусов теплее нормы

«Ловушка на высоте 10 тысяч метров». Самолет запросил посадку из-за застрявшей в туалете пассажирки

«Ловушка на высоте 10 тысяч метров». Самолет запросил посадку из-за застрявшей в туалете пассажирки

Добавьте mosregtoday.ru в избранное