На выезде от станции «Павшино» на Волоколамское шоссе изменится схема движения

Масштабная оптимизация сложного дорожного узла у станции «Павшино» уже стартовала. На выезде из Железнодорожного переулка дорожники нанесли свежую разметку, которая запрещает автомобилистам проезд прямо и поворот налево. В ближайшие дни здесь полностью демонтируют светофор, регулирующий этот выезд, и перенастроят фазы работы остальных электронных регулировщиков.

Корректировка работы светофоров позволит существенно добавить времени для проезда машин по самому Волоколамскому шоссе, благодаря чему заторов на магистрали станет значительно меньше. Параллельно увеличится длительность зеленого сигнала при выезде с Речной улицы — это поможет освободить саму улицу и расширить полосность для левого поворота машин, направляющихся в сторону столицы.

Для автомобилистов, планирующих выехать из Железнодорожного переулка на Волоколамку в направлении области, изменится маршрут. Теперь транспорту предстоит следовать по Почтовой улице, проезжать под эстакадой и выезжать через Знаменскую улицу. При этом привычный выезд из переулка в сторону Москвы сохранится без изменений.

Все запланированные дорожные работы и перенастройку регулировщиков специалисты рассчитывают полностью завершить до конца следующей недели. Администрация округа продолжит мониторинг трафика на данном участке, чтобы при необходимости точечно корректировать фазы светофоров и обеспечивать максимальную пропускную способность.