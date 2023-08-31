Зеленский собрался идти на второй президентский срок

В эфире португальского телеканала действующий президент Украины заявил, что в 2024 году, если выборы будут проведены, а конфликт с Россией не закончится, он не оставит страну. Как заметил телеканал, Зеленский имел в виду, что будет баллотироваться на второй срок.

При этом сам Зеленский отмечал, что проводить выборы в условиях военного положения на Украине запрещено. Чтобы избрать президента в 2024 году, нужно вносить изменения в законодательство и просить деньги у западных спонсоров, но тогда наблюдателям придется работать в зоне боевых действий.