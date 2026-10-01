Ветерану Евгению Власову вручили знак Почетного гражданина Долгопрудного

Жизнь Евгения Ивановича — это история стойкости, выдержки и верности отчизне. Великую Отечественную он застал еще подростком: вместо школьных уроков пришлось выйти на рыболовецкое судно. На передовую по возрасту не попал, зато прошел полноценную общевойсковую подготовку и служил в морской авиации Северного флота.



Однако стремление к знаниям взяло верх над обстоятельствами: уже имея на руках рабочую специальность, Евгений Иванович твердо решил выучиться. Он окончил прерванную войной школу, затем успешно прошел учебу в техникуме, поступил в Московский авиационный институт (МАИ) и после получения диплома о высшем образовании до 80 лет трудился в легендарном КБ Ильюшина.



Залог его сегодняшней бодрости и светлого ума кроется в регулярной физкультуре — ветеран по сей день начинает каждое утро с обязательной гимнастики.



Врип главы Долгопрудного Сергей Иванов, обращаясь к новому Почетному гражданину, назвал его живым образцом непрерывного движения вперед, несокрушимой силы духа и целеустремленности для каждого горожанина. Руководитель округа поблагодарил его за военный подвиг, многолетний созидательный труд в мирные годы и пожелал крепкого здоровья на долгие годы.