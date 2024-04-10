Жителей Подмосковья предупредили об аномально жаркой погоде на этой неделе

До конца недели в Подмосковье ожидается аномально жаркая погода, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в регионе будет на семь и более градусов выше климатической нормы.

Такие погодные условия, по данным метеорологов, сохранятся с 10 по 14 апреля. Жителей Московской области призвали соблюдать правила пожарной безопасности и заботиться о своем здоровье.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выпало почти шестьдесят процентов месячной нормы осадков.