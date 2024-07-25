Жителей Подмосковья предупредили об опасности пьяных дятлов

Пьяные дятлы, которых заметили в нескольких городах Подмосковья, могут представлять опасность для жителей. Об этом Regions сообщил эксперт СИТЕС, ветеринарный санитарный эксперт в области орнитологии, кандидат биологических наук Владимир Романов.

По его словам, такое поведение у птиц провоцирует инфекционное заболевание центральной нервной системы. Он уточнил, что им может заразиться и человек.

«Нужно быть достаточно осторожными: ряд заболеваний, поражающих птицу, опасен для людей. <...> Если вы решили показать дятла ветеринару или отправить в птичий госпиталь, надо держать птицу не на руках, а в картонной коробке», — подчеркнул Романов.

О том, как передается вирус, читайте в материале Regions.