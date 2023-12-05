Жители Югры отправили полторы тысячи тонн гумпомощи с начала года

С начала текущего года жителями Югры было отправлено полторы тысячи тонн гуманитарной помощи жителям освобожденных регионов РФ. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Добавляется, что с Днем добровольца неравнодушных граждан поздравила глава региона Наталья Комарова.

Она отметила, что в Югре сегодня свыше 16 тыс. добровольцев, а в мероприятия в сфере добровольчества вовлечены более 264 тыс. жителей региона.