Жители Подмосковья могут поучаствовать в уникальном инклюзивном форуме «Территория Ритма»

Уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма» пройдет со 2 по 5 сентября в Нижегородской области. В течение четырех дней участники пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного проекта.

Принять участие в мероприятии могут молодые люди (в том числе с инвалидностью) от 18 лет, проживающие на территории России и Белоруссии. На площадке форума будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда.

Заявку на участие в форуме можно подать на официальном сайте проекта до 10 августа. Заявку можно подать в качестве лидера проекта и в качестве участника команды. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе.

Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.