Жители Подмосковья смогут принять участие в мастер-классе по сбору и ферментации полезных трав

В эту субботу фермерское хозяйство «Федорова Н.Б.» в городском округе Серпухов проведет мастер-класс по сбору и ферментации полезных трав, которые используют для профилактики стрессов, простудных заболеваний и других недугов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для гостей проведут экскурсию, на которой расскажут о свойствах и пользе трав для организма. Они смогут заготовить целебные сборы, ферментировать Иван-чай, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению блюд с использованием растений, попробовать обед, приготовленный из фермерских продуктов, и не только. Записаться для участия можно по телефону: +7 (903) 549-51-66.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

*Возрастное ограничение 12+