Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе прогнозируется жаркая и сухая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и в Подмосковье воздух прогреется до плюс двадцати девяти градусов. Будет переменная облачность, при этом осадков не ожидается.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят три миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе до вечера субботы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за жары.