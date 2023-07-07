Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

В пятницу, 7 июля, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет кратковременный дождь.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от 26 до 31 градуса тепла, в столице — от 26 до 28 градусов.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет южного направления. При грозе порывы могут достигать двадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Алина Котилевская рассказала, что основным погодообразующим фактором в регионе на текущей неделе станет антициклон.