Выше нормы: выяснилось, когда жара накроет жителей Москвы и Подмосковья

Как рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, основным погодообразующим фактором в столичном регионе на этой неделе будет антициклон.

Лето в самом разгаре. В конце недели жители столичного региона смогут насладиться теплой погодой.

На западной периферии антициклона, куда попадает регион, будут преобладать южные воздушные потоки.

«Это значит, что к нам начнет продвигаться очень теплый воздух. Прогресс немного будут ограничивать дожди. Но они будут носить кратковременный и локальный характер», — рассказала синоптик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что в регион придет по-настоящему летняя, очень теплая погода с локальными кратковременными дождями. Температура достигнет своего максимума ко второй половине недели, когда воздух прогреется до 27-29 градусов.

Из-за облачности и дождей маловероятно, что столбики термометров покажут более 30 градусов тепла. Но все равно для начала июля подобная погода — на два-четыре градуса выше климатической нормы.

«Следующий фронтальный раздел мы ожидаем только к выходным. Погода станет чуть более прохладной, фронт собьет жару, и дожди будут более интенсивными», — заключила Котилевская.

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