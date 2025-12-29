«Зима пришла нежданно». Занятия отменены в школах 17 провинций Турции

Из-за мощных снегопадов в понедельник были отменены занятия в школах как минимум 17 турецких провинций, сообщает РИА Новости .

Причиной масштабных отмен стала непогода, которая с пятницы обрушилась на значительную часть территории Турции. Регион оказался под влиянием аномальных морозов, вызванных вторжением холодных воздушных масс с территории России и Исландии. В связи с этим Генеральное управление метеорологии Турции объявило на начало недели «желтый» уровень погодной угрозы для 17 провинций, включая семь северных. Предупреждение связано с ожидаемыми мощными снегопадами и метелями.

Решение о приостановке учебного процесса местные власти оперативно опубликовали в официальных пресс-релизах и социальных сетях. В понедельник школы не откроются в провинциях Агры, Бартын, Битлис, Болу, Ван, Дюздже, Зонгулдак, Карабюк, Кастамону, Кыршехир, Мардин, Муш, Синоп и Хаккяри. К ним добавляются отдельные районы в Йозгате, Шырнаке и Чанкыры.

Антициклон затронул не только школы. В некоторых высших учебных заведениях также было принято решение отложить начало занятий, позволив студентам остаться дома в понедельник из-за сложных погодных условий.

Ранее сообщалось о том, что россиянка описала Новый год в отеле Турции фразой «никогда не буду так делать».