Золотодобытчики Якутии травят реки? Туристы увидели желтую воду с вертолета

Руководитель туроператора In Yakutia Михаил Местников сообщил о загрязнении рек Якутии водами с золотодобывающих участков. Об этом он рассказал корреспонденту 14.RU . По его словам, группа туристов во время сплава по рекам южной части республики заметила желтую воду. Маршрут начался 29 сентября и должен был составить около 750 километров по Гувилгре, Гонаму и Учуру.

Еще в воздухе, при перелете на вертолете из поселка Чульман к точке начала сплава, туристы увидели, что Тимптон полностью желтый. Местников заявил, что это вода с золотодобывающих артелей. С небольшой высоты участники полета разглядели территории, где моют золото. По его утверждению, вода с этих работ уходила в ручьи, а затем в Тимптон без очистки. Он отметил, что по технологии этого не должны допускать: после спада осадков разрешен сброс только чистой воды, но здесь ее спускают прямиком в реку.

Из-за загрязнения туристам пришлось изменить маршрут и сразу направиться к реке Гонам. Сверху было видно, как чистая вода верховьев смешивается с грязным потоком из Гувилгры. Через пару дней группа встретила другого туроператора, который сообщил, что загрязнение наблюдается с этого года, и предупредил, что до конца Гонама вода будет грязной. Несмотря на это, туристы порыбачили на более чистых участках и остались довольны.

По словам Местникова, загрязненный поток течет по Учуру и Тимптону, которые впадают в Алдан. Местные рыбаки и охотники рассказывают, что желтая вода в этом году идет без остановки. Версию о паводке туроператор отверг: он следил за прогнозом погоды за две недели и утверждает, что продолжительных дождей в этом районе не было. Местные жители также говорили ему, что при приближении вертолетов золотодобытчики закрывают дамбы, а после отлета возобновляют сброс.

Видео с желтой водой Местников опубликовал в соцсетях. Информацию он направил в Министерство экологии Якутии. Редакция 14.RU также отправила запрос в ведомство, где готовят официальное сообщение.