Конфликты из-за курения на балконе: эксперт назвал способы решения споров

Юридические нормы четко определяют, где курить нельзя, но в реальной жизни конфликт часто начинается там, где формально ничего не нарушено. Почему самый простой разговор порой оказывается эффективнее обращения в инстанции? Об этом в комментарии RuNews24.ru порассуждал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, с курением на балконе есть одна проблема: закон и человеческие отношения отвечают на разные вопросы. Закон определяет, где курить запрещено. Например, 15-ФЗ запрещает курение табака и потребление никотинсодержащей продукции в помещениях общего пользования многоквартирных домов. Закон также предусматривает возможность организовать специально выделенное место для курения на открытом воздухе либо изолированное помещение общего пользования с вентиляцией при соблюдении установленных условий.

Но представим бытовую ситуацию. Человек вышел на свой балкон, закурил, а дым пошел в окно соседней квартиры. У соседа маленький ребенок, кто-то не переносит запах табака, кто-то просто хочет вечером открыть окно. Что делать? Можно начать войну: фотографировать друг друга, писать жалобы, вызывать службы, искать статью закона. А можно сначала постучать и сказать: «Слушайте, когда вы курите здесь, дым идет прямо к нам. Может быть, найдем другое место?». Якубович подчеркивает: не всякая проблема должна решаться максимальной жесткостью. Он бы предложил курящему соседу альтернативу — место во дворе, специально оборудованную площадку, другое место, где дым не будет попадать в окна. Но важно не делать вид, что человек вообще не имеет права курить. У него тоже есть свои права.

Здесь есть еще одна тонкость. Иногда конфликт вокруг сигареты на самом деле не про сигарету. Люди могут месяцами копить раздражение: сосед громко слушал музыку, потом занял парковку, потом не поздоровался, потом оставил мусор. И наконец человек закурил на балконе — и вся накопленная обида выходит наружу. Поэтому полезно спросить себя: меня действительно раздражает дым или я уже просто не выношу этого человека? Это не означает, что дым нужно терпеть. Если он регулярно попадает в квартиру, проблема реальна. Но решение может быть спокойнее, если отделить саму проблему от накопленных взаимных претензий. Хорошее соседство — не когда никто никому никогда не мешает. В многоквартирном доме это невозможно. Хорошее соседство — когда люди стараются уменьшать неудобства друг для друга. Сегодня один попросил не курить возле окна. Завтра другой попросит потерпеть его ремонт. Послезавтра кому-то понадобится помощь с коляской. Мы все время от времени зависим от терпения соседей.

Итог, к которому подводит эксперт, прост: начинать надо не с вопроса «какую статью применить?», а с вопроса «можем ли мы решить это без войны?». Если можем — лучше решить. Если не можем — тогда уже использовать предусмотренные законом механизмы. Ведь в конечном счете важно не то, кто формально прав, а то, удается ли людям сохранить нормальные отношения и комфортную жизнь в одном доме. И сигарета на балконе — лишь повод проверить, готовы ли мы слышать друг друга.

Ранее он рассказал, что скрывается за лаем и запахом собаки в подъезде.