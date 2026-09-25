Медведи подошли к людям: Бурятию предупредили об опасности в лесах

В Бурятии за минувшие сутки специалисты получили 21 сообщение о выходе медведей к населенным пунктам. По итогам мероприятий с участием госохотинспекторов и охотников были ликвидированы девять животных, сообщили в Бурприроднадзоре, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что количество обращений по поводу появления медведей рядом с людьми остается высоким. Специалисты выезжали в районы республики, а также в окрестности Улан-Удэ.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность и по возможности отказаться от походов и поездок в лесные массивы.

Руководитель охотничьего хозяйства республики Александр Гребенщиков напомнил, что медведь является хищником, поэтому нахождение в лесу в текущих условиях может быть опасным.

Всего с начала года в Бурятии были ликвидированы 271 медведь.