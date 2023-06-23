Десять мини-погрузчиков передали коммунальным предприятиям шести округов Подмосковья

Десять мини-погрузчиков распределили между шестью городскими округами Московской области, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Так, сегодня десять единиц спецтехники уехали в Коломну, Дзержинский, Шатуру, Лыткарино, а также в Серебряные Пруды и Павловский Посад. Последние два муниципалитета получили по два мини-погрузчика, Коломна — три, остальные — по одному.

«Погрузчики небольших размеров являются отличным решением в любое время года», — подчеркнула Светлана Аипова.

Она указала, что коммунальную технику распределяют по муниципалитетам согласно заявкам и оценке эффективности работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в систему ЖКХ Подмосковья будет инвестировано свыше трехсот миллиардов рублей.