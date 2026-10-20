Обустройство двора на Летной: что появилось для детей и взрослых и как преобразилось пространство

В Мытищах депутатская комиссия проинспектировала ход благоустройства. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Согласно информации, на улице Летной, во дворе дома 16, корпус 3, завершились работы. Исполнение оценили председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и заместитель главы округа Иван Яськив.

Благоустройство вели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы партии «Единая Россия». В квартале, охватывающем пять домов, обновили дорожное полотно и тротуары — уложили свежий асфальт.

Во дворе оборудовали современную детскую площадку: для малышей обустроили уютные игровые зоны, для подростков — просторный спортивный комплекс. Пространство дополнили аккуратными лавочками и новым уличным освещением, которое повышает комфорт и безопасность вечером.

Проект реализовали с учетом пожеланий жителей — в результате получилась удобная территория, подходящая для семейного отдыха.