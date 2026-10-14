«Госуслуги Дом»: в Рязанской области онлайн-обращения в УК стали самыми популярными

Мобильный сервис «Госуслуги Дом» переживает заметный рост популярности: за последний месяц количество обращений граждан из разных регионов России выросло почти на 13%. Государственная жилищная инспекция Рязанской области связывает это с планомерным развитием приложения, которое позволяет подавать как индивидуальные, так и коллективные заявки и постепенно становится привычным инструментом для собственников жилья. Об этом сообщает издание 7info .

В основе сервиса лежит Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, а его совершенствованием занимаются Минстрой и Минцифры России в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Одна из самых востребованных функций — онлайн-обращение в управляющую организацию. В сентябре жители регионов, включая Рязанскую область, направили 795 тыс. заявок по вопросам ЖКХ, что на 12,6% больше, чем в августе. Чаще всего пользователи подают индивидуальные обращения, при необходимости прикрепляя фотографии, подтверждающие проблему, например коммунальную аварию. Статус рассмотрения и ответ управляющей компании также отслеживаются в приложении.

Функционал сервиса постоянно расширяется с учетом запросов граждан. Жители региона могут передавать показания приборов учета и оплачивать счета всех поставщиков услуг через «одно окно», а также проводить онлайн-собрания собственников. Кроме того, в приложении доступна информация о капитальном ремонте, плановых работах и подготовке дома к зиме. Благодаря гостевому доступу арендаторы и родственники владельцев жилья тоже могут решать жилищные вопросы через «Госуслуги Дом».

Таким образом, цифровизация сферы ЖКХ перестает быть экспериментом и превращается в повседневную практику. Рост числа обращений почти на 13% за месяц показывает, что граждане все активнее используют приложение для защиты своих интересов, а государство, в свою очередь, получает обратную связь и стимул для дальнейшего развития сервиса. Чем шире становится функционал «Госуслуг Дом», тем выше вероятность, что решение коммунальных проблем перейдет из очередей и телефонных звонков в удобный формат онлайн-взаимодействия.

Ранее жителям Подмосковья рассказали об обновленных функциях в приложении «Госуслуги Дом».