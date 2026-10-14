«Не просто ямочный ремонт»: какие дороги обновили в Городском округе Пушкинский и какие работы планируются

В Городском округе Пушкинский в текущем 2026 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева отремонтировали 12 дорог. Об этом сообщил глава округа Максим Красноцветов.

Основные дорожные работы провели в Пушкино, Ивантеевке, Красноармейске, Софрино и Черкизове. Параллельно в ряде населенных пунктов — Пушкино, Ивантеевке, Софрино и Тарасовке — заменили 26 остановочных павильонов.



По словам Максима Красноцветова, уже сформирован предварительный перечень работ на следующий год: планируется обновить дорожное покрытие по 17 адресам и установить 17 новых автобусных павильонов. Власти округа продолжают системно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы повысить комфорт передвижения и удобство пользования общественным транспортом.