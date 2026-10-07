В Павлово-Посадском округе стартовал отопительный сезон: куда звонить, если дома холодно

Котельную «Ново-Носовихинская», построенную в 1992 году, планируют реконструировать в 2027 году силами «МосОблВодоканала». Сейчас она обслуживает 96 многоквартирных домов, где живут 19 179 человек. На котельной «Городок» (1972 года, 81 дом, 12 036 жителей) в этом году идет капитальный ремонт: котлы №1 и №4 отремонтированы полностью, общестроительные работы продолжаются, готовность — 70%.



В деревне Кузнецы возводят новую блочно-модульную котельную мощностью 4,4 МВт взамен старой 1974 года. Оборудование доставлено и смонтировано, готовность — 70%. Теплом будут обеспечены 8 домов с 341 жителем.



По словам Криворучко, коллективы котельных нацелены на продуктивную работу. После подачи тепла управляющие организации проведут регулировку систем и пусконаладку. Вопросы по срокам подключения конкретного дома следует адресовать в управляющую компанию или диспетчерскую службу. Единая горячая линия округа — 8 (49643) 2-99-03, аварийная служба в Павловском Посаде — 8 (800) 301-15-44.