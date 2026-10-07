Глава Городского округа Пушкинский проверил стройку канализации в «Заветах Ильича»: что уже сделали

В микрорайоне «Заветы Ильича» Городского округа Пушкинский строится новая система водоотведения. Как сообщает пресс-служба администрации, 7 октября глава округа Максим Красноцветов совместно с заместителем по вопросам капитального строительства и жилищных отношений Людмилой Конопатченковой осмотрел ход работ.

Канализационные трубы прокладываются на улицах Соловьиной и Сиреневой — специально для обеспечения многодетных семей коммунальными удобствами.



Подрядчику предстоит проложить более 1500 метров канализационной сети, установить 31 смотровой колодец и построить канализационную насосную станцию (КНС) — сооружение, которое перекачивает сточные воды при сложном рельефе местности. По информации администрации, подготовительный этап завершен: размечена трасса, расчищена территория. Строители уже уложили 250 метров трубы.

«Для нас принципиально важно, чтобы семьи, которые получили здесь землю для строительства своих домов, как можно скорее обрели привычный городской комфорт. Централизованная канализация — это базовое условие для качественной жизни», — отметил Максим Красноцветов во время осмотра.

По его словам, важно, чтобы подрядчик уложился в сроки и соблюдал технологию прокладки с учетом приближающегося зимнего сезона.



Завершение строительно-монтажных работ и сдача инфраструктуры в эксплуатацию запланированы на 1 мая 2027 года.