Превратить потоп в компенсацию: в Госдуме рассказали, как получить компенсацию за залив квартиры

Залив квартиры — это всегда неприятная неожиданность, и полностью застраховаться от нее невозможно. Форс-мажоры не поддаются контролю: может прорвать стояк на кухне или в ванной, случиться авария у соседей сверху, протечь крыша — и вот уже обои отклеиваются, а на потолке расползаются разводы. В такой ситуации легко растеряться: нужно срочно убирать воду, минимизировать ущерб и одновременно думать, где взять деньги на ремонт.

Однако, как отмечает в разговоре с Общественной Службой Новостей депутат Государственной думы от ЛДПР, председатель Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев, главное — действовать быстро и не ждать, пока проблема решится сама собой. Документы и доказательства происшествия нужно начинать собирать немедленно: чем их больше, тем выше шанс на ремонт и компенсацию.

Свищев делится наблюдением: к нему на приемы приходят люди, которых залили, и они месяцами не могут добиться ни ремонта, ни выплат. Причина проста — ущерб не зафиксирован в первые часы. Вода высыхает, обои отклеиваются, сосед заявляет, что ничего не было, и доказать свою правоту становится практически невозможно. А ведь достаточно было вызвать аварийную службу и составить акт — это не бюрократия, а страховка. Главный документ в таком случае — акт о заливе. Без него суд не сможет установить, что именно произошло, кто виноват и какой ущерб причинен.

По его словам, первое, что нужно сделать при затоплении, — немедленно вызвать аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. По правилам, установленным Постановлением Правительства РФ № 354, представители УК обязаны составить акт о заливе в течение 12 часов с момента обращения. Если управляющая компания не пришла, не стоит ждать — нужно составить акт самостоятельно, пригласив двух незаинтересованных свидетелей, подробно описав все и сфотографировав повреждения. В акте обязательно указать, что представитель УК на осмотр не явился. Второй шаг — зафиксировать повреждения. Желательно сделать как можно больше фото и видео пострадавших поверхностей: потолка, стен, пола, мебели, техники. Чем подробнее материалы, тем лучше — именно по ним судья будет выносить решение. Третий этап — установить причину. В акте должно быть указано, откуда пришла вода: прорвало стояк, лопнул шланг у соседа, протекла крыша. Если причина неочевидна, нужно настаивать на обследовании квартиры сверху — УК обязана это сделать. Четвертый шаг — оценить ущерб. Для суда необходима независимая оценка: суд опирается только на документы и назначает компенсацию исключительно на основании заключения эксперта. После составления акта можно попытаться получить подпись виновника, но тот может отказаться. Это не проблема — в документе делается запись «От подписи отказался». Если сосед не пускает в квартиру для осмотра, это тоже нужно зафиксировать в акте: суд потом может расценить такое поведение как попытку скрыть доказательства.

Парламентарий отметил, что, если после всех процедур и устранения аварии виновник отказывается добровольно возместить ущерб, следует обращаться в суд. Можно взыскать не только стоимость ремонта, но и расходы на экспертизу, моральный вред, а если сосед затягивал процесс — еще и проценты. Но все это начинается с акта. Без него вы просто рассказываете историю, а не доказываете факты. Поэтому Свищев призывает: если вас залили, не ждите, что все решится само. Вызывайте УК, составляйте акт, фотографируйте, оценивайте. Это не мелочность, а защита вашего дома и ваших денег.

Ранее он заявил, что камеру в подъезде нельзя установить без согласия соседей.