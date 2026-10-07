В Коломне парк «Сосновый бор» готовят к зиме, технику проверят в ближайшие дни

Парк «Сосновый бор» в городе Озеры — одно из самых популярных мест отдыха в округе. За девять месяцев 2026 года здесь побывали более 55 тысяч человек: местные жители гуляют с детьми, занимаются спортом и дышат свежим воздухом, а на праздничные дни территория становится главной площадкой городских мероприятий.

Временно исполняющий полномочия главы округа Коломна Виктор Верещагин проверил состояние парка и поручил подготовить его к зимнему сезону. По его словам, за чистотой и безопасностью ежедневно следят сотрудники «Дирекции парков» — они вывозят мусор, стригут газоны, оформляют клумбы, обрезают сухие деревья и кустарники, проводят сезонную обработку от клещей, а зимой расчищают дорожки от снега.

«Посмотрели, как содержится эта общественная территория», — отметил Верещагин.

Согласно информации администрации, в ближайшие дни в округе пройдет проверка готовности техники: инспекторы оценят состояние снегоуборочных машин, наличие песко-соляной смеси и укомплектованность штата.