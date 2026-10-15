Отопительный сезон в Красногорске проходит в штатном режиме. Об этом сообщил генеральный директор АО «Красногорская теплосеть» Аркадий Филиппов.

Как отметил Аркадий Филиппов, к зиме в округе подготовились: отопление на все социальные объекты и многоквартирные дома подали вовремя. В первые дни совместно с управляющими компаниями проводили развоздушивание и наладку. Сейчас все работает в штатном режиме.

Он также добавил, что на всех 55 котельных, находящихся в ведении теплосети, установлены датчики, позволяющие отслеживать их работу. Информация поступает в центральную аварийно-диспетчерскую службу. На любую нештатную ситуацию реагируют незамедлительно. В округе круглосуточно дежурят две аварийные бригады.