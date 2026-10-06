Как сэкономить на электричестве в 2026 году: россиянам объяснили, как работают многотарифные счетчики

Россиянам стоит перенести работу энергоемкой бытовой техники на ночное время, чтобы существенно сократить коммунальные платежи. Об этом заявил NEWS.ru генеральный директор управляющей компании «Гранель Гарант» Александр Христенко.

По его словам, современные интеллектуальные приборы учета и многотарифные системы оплаты позволяют сделать этот процесс максимально эффективным и безопасным.

Эксперт рекомендует установить многотарифный счетчик электроэнергии. В России действует дифференцированная стоимость киловатт-часов: ночной тариф (как правило, с 23:00 до 07:00) обходится потребителям значительно дешевле дневного. Согласно утвержденным тарифам на 2025 год, разница в стоимости составляет почти двукратную величину. Например, в ряде регионов во втором полугодии 2025 года дневной тариф достигает 7,25 рубля за кВт·ч, в то время как ночной остается на уровне 3,95 рубля. В других субъектах РФ разрыв также сохраняется существенным: в Самарской области дневная ставка составляет 5,74 рубля, а ночная — 2,96 рубля.

Для максимальной экономии Александр Христенко советует запускать стиральные и посудомоечные машины, бойлеры и системы теплых полов именно в ночные часы. Это не только снижает нагрузку на семейный бюджет, но и выравнивает график потребления в масштабах города, снижая риск аварийных перегрузок сетей в вечерний пик.

По его мнению, помимо экономии, современные новостройки сегодня оснащаются интеллектуальными приборами учета потребления воды. Эти системы не только автоматически передают показания в управляющую компанию, избавляя жильцов от необходимости подавать данные вручную, но и выполняют функцию безопасности. Они фиксируют аномальное потребление и могут мгновенно сигнализировать о возможной аварии или протечке, что позволяет предотвратить серьезный ущерб имуществу.

Эксперт резюмировал, что стоит учитывать, что перенос работы техники на ночь требует соблюдения правил безопасности. При эксплуатации мощных приборов в отсутствие людей рекомендуется использовать исправную технику, не перегружать сеть и следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия приборов не были перекрыты. Для стиральных машин желательно использовать функцию отложенного старта, чтобы цикл стирки завершился к моменту пробуждения, позволяя сразу развесить белье.

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