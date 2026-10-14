Округ Котельники завершает подготовку к сезону зимних осадков

Городской округ Котельники завершает подготовку к зимнему сезону. Глава муниципалитета Михаил Соболев проверил, насколько МБУ «Спецтранс» и управляющие организации готовы к содержанию города в холодное время года. Он осмотрел коммунально‑уборочную технику, средства малой механизации, инвентарь и обсудил рабочие вопросы с сотрудниками.

Для расчистки дорог и общественных пространств «Спецтранс» задействует тракторы, мини‑погрузчики, комбинированную дорожную машину, экскаваторы‑погрузчики и самосвалы в количестве 16 машин. Техника оснащена навесным оборудованием: щетками, отвалами, пескоразбрасывателями, снегороторами и скалывателями льда. В штате предприятия — опытных 45 специалистов.



Управляющие организации также подтвердили готовность к зимнему содержанию территорий: в уборке будут участвовать 150 дворников, 16 средств малой механизации и 18 единиц уборочной техники. По итогам осмотра Михаил Соболев сообщил, что городской округ Котельники к зимнему периоду подготовлен в полном объеме.