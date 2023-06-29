Развитие ГРЭС обсудили в Электрогорске

Работа и развитие ГРЭС им. Р.Э. Классона стало основной темой большой встречи, которая прошла в Электрогорске. В ней приняли участие временно исполняющий полномочия главы Электрогорска Александр Кулаков, глава городского округа павловский Посад Денис Семенов, его зам Филипп Ефанов и представители группы компаний «Спецэнергомаш», которые и стали собственниками ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона.

Стороны обсудили один из важнейших вопросов – подготовка города к осенне-зимнему периоду.

Коснулись участники обсуждения и вопросов дальнейшего развития предприятия. Управляющий партнер группы компании «Спецэнергомаш» Олег Урусов и директор по технологическому развитию Антон Егоров рассказали, что сейчас определены два важнейших направления - строительство агрокомплекса и сборка различного газотурбинного оборудования.

Как отметили стороны, они надеются, что все задачи предприятие станет выполнять своевременно и качественно.