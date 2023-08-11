Строители из Подмосковья восстановили еще один дом в Мариуполе

Подмосковные строители завершили восстановление еще одного многоквартирного дома в Мариуполе. Речь идет об МКД в Орджоникидзевском районе, сообщила пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Строители восстановили конструктив здания, заменили кровлю и окна, смонтировали холодное и горячее водоснабжение, канализацию, системы центрального отопления, а также провели электромонтажные работы.

Как отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, благодаря слаженной работе строителей из Московской области Мариуполь восстанавливается в ускоренном темпе. Каждый этап восстановительных работ контролируют специалисты областного Управления технадзора капитального ремонта и ФАУ «Роскапстрой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что специалисты «Мособлгаза» построили и запустили несколько котельных в Донецкой Народной Республике.